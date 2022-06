Emeryt z Wałbrzycha pomógł dziesiątkom osób (być może wielu uratował życie). Oddał 120 litrów krwi!

– W 1967 roku miałem 18 lat, stawałem do komisji przedpoborowej. Powiedzieli nam, że kto odda krew ten nie pójdzie do wojska. Chłopcy rzucili się do oddawania. I ja też. Oczywiście do wojska i tak nas wzięli – wspomina wałbrzyszanin, Jerzy Ciempa.

Dla niego było to jednak pierwsze zetknięcie się z krwiodawstwem. Później oddawał krew kiedy był w wojsku, i później, kiedy pracował na kopalni „Thorez”. W sumie trwało to 25 lat, do 1992 roku.