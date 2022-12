Energetycy usunęli kabel zagrażający przechodniom i kierowcom na ul. Długiej w Wałbrzychu. Nie wiadomo czyj jest AKTUALIZACJA

AKTUALIZACJA

Jak poinformował nas Marcin Marzyński z Tauron Dystrybucja, pracownicy pogotowia energetycznego sprawdzili zgłoszenie z ul. Długiej.

- Okazało się, że to nie jest nasz kabel. Ale ponieważ faktycznie mógł stanowić zagrożenie dla ruchu pojazdów i pieszych, pracownicy Tauronu postanowili go zabezpieczyć i nie zagraża on już bezpieczeństwu wałbrzyszan - mówi Marcin Marzyński.

O sprawie informowaliśmy kilka godzin temu.