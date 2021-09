Energylandia w Wałbrzychu! Ma powstać u nas największy Park Rozrywki w tej części Europy. Tak będzie wyglądał Energy Resort w Wałbrzychu!

Jeśli ten projekt się powiedzie, Wałbrzych i cały Dolny Śląsk będzie krainą mlekiem i miodem płynącą. Są na to duże szanse, a w sprawie utworzenia w Wałbrzychu Parku Rozrywki na miarę Energylandii w Zatorze podpisano już nawet list intencyjny. Inwestorem, zainteresowanym zbudowaniem w Wałbrzychu Energy Resortu, niespotykanego nigdzie indziej projektu, bo nawiązującego do górniczej historii miasta, jest właśnie właściciel Energylandii!

Energylandia w Wałbrzychu. Jedyny taki Park Rozrywki w tej części Polski, a nawet Europy - czyli Energy Resort w Wałbrzychu! Według założeń wałbrzyska Energylandia, czyli Energy Resort miałaby obsłużyć całe południe Polski, a także Czechów i Niemców. Moc atrakcji turystycznych, tajemnicze podziemia Riese, bliskość Wrocławia i gór, a także granicy z Czechami i Niemcami gwarantują sukces temu przedsięwzięciu, podobnie jak dobre skomunikowanie miasta z regionem i dobiegająca końca budowa obwodnicy. Jeśli inwestycja dojdzie do skutku, Wałbrzych byłby ustawiony finansowo na wiele lat, a rozkwit gospodarczy byłby porównywalny do tego z czasu działalności kopalń. Zyskałaby nie tylko gmina i wszelkie atrakcje przez nią proponowane, jak Stara Kopalnia, Zamek Książ czy Palmiarnia. Ale również sami mieszkańcy, zwłaszcza ci, którzy prowadzą lokalnie małe biznesy, jak sklepy, hoteliki, mieszkania do wynajęcia, czy taksówkarze etc.

Park Rozrywki Energy Resort w Wałbrzychu na miarę Energylandii w Zatorze miałaby powstać w okolicach Białego Kamienia, na hałdzie która eksploatuje obecnie Eco Carbo Julia i właśnie ta firma miałaby się zająć przygotowaniem terenu. I to ona zainteresowała inwestora tym obszarem. Stała się niejako katalizatorem dobrych zmian w naszym mieście. Pozostałe tereny pod inwestycję miałoby oddać miasto. A budową parku rozrywki w Wałbrzychu ma się zająć Energy Resort. W sprawie podpisano już nawet list intencyjny między stronami!

Mowa w nim jest m.in. o zakończeniu eksploatacji węgla w subregionie wałbrzyskim w latach 90. co spowodowało powolną degradację regionu, a skutki tych decyzji odczuwamy do dziś. W ramach tzw. Zielonego Łady (Fundusz Sprawiedliwej Transformacji) mają być dostępne środki na przywracanie do życia takich terenów, Park Rozrywki na miarę Energylandii miałby powstać właśnie na pogórniczych terenach (hałda).

Przygotowano również zwalający z nóg film, jak miałaby wyglądać Energylandia w Wałbrzychu. Film robi naprawdę imponujące wrażenie. Zobaczcie print screeny z planowanej w naszym mieście inwestycji. I trzymajcie kciuki, by plany się powiodły! Energy resort w Wałbrzychu to pięć atrakcyjnych stref! Pierwsza to baza noclegowa składająca się z hotelu i bazy noclegowej składającej się domków jednorodzinnych typu bungalow. W hotelu miałyby się znaleźć także restauracje, sale konferencyjne i sklepy, a wszystko w klimacie Nowego Yorku z lat 20. ub. wieku. Druga to baza gastronomiczna, trzecia to termy, czyli kompleks basenów na świeżym powietrzu, tak wyczekiwanych przez mieszkańców Wałbrzycha! To miałby być prawdziwy tropikalny raj pod chmurką "magiczna wodna kraina śród tryskających gejzerów". Czwarta strefa to kreatywne centrum nauki i odkryć, gdzie goście wyruszą na zwiedzanie kopalni, a piąta podniebny park rozrywki w wielu formach z kilkoma strefami tematycznymi, nawiązującymi do słonecznych Włoch, cze piramid Egiptu.

