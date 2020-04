Fabryka Toyoty wspiera walkę z pandemią koronawirusa

W odpowiedzi na wyzwania i problemy z jakimi borykają się szpitale i służba zdrowia w walce z epidemią koronawirusa fabryka Toyoty zdecydowała o wsparciu w formie rzeczowej i finansowej szpitali w Wałbrzychu i Oławie. Oprócz dotacji finansowej dla szpitala im. Sokołowskiego Toyota przekazała po 2000 masek ochronnych oraz po 100 l płynu dezynfekującego dla szpitala ginekologiczno-położniczego w Wałbrzychu oraz szpitala w Oławie. „W obliczu bardzo trudnej sytuacji, w której znalazły się nie tylko nasze fabryki ale również lokalna społeczność w której funkcjonujemy, pomoc z naszej strony traktujemy jako nasz obowiązek.” – podkreśla prezes Toyota Motor Manufacturing Poland Dariusz Mikołajczak.

Dodatkowo załoga Toyoty wykorzystując dostępne na terenie fabryki drukarki 3D oraz wycinarki laserowe przyłączyła się do akcji przygotowywania przyłbic ochronnych dla personelu medycznego wspieranej między innymi przez Politechnikę Wrocławską. Przyłbice trafią do lokalnych służb medycznych z Wałbrzycha, Jelcza-Laskowic i okolic. „Korzystamy z dostępnego czasu oraz posiadanego sprzętu, który nie jest obecnie używany z uwagi na wstrzymanie produkcji. W ten sposób możemy wykorzystać naszą wiedzę i umiejętności by pomóc służbom ratunkowym w walce z pandemią.” – podkreśla inżynier Marcin Strągowski. Drukarki 3D na terenie firmy wykorzystywane są również do drukowania specjalnych nakładek na klamki umożliwiających otwieranie drzwi za pomocą łokci zamiast dłoni.