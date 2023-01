Ferie zimowe na Dolnym Śląsku za kilkanaście dni. Zobaczcie jakie zajęcia przygotowywane są u nas dla dzieci!

Ferie za pasem a śniegu dotąd nie było

Z pewnością młodzi ludzie liczą na to, że będą mogli w czasie ferii pojeździć na nartach, sankach, łyżwach czy deskach snowboardowych. Ostatnio nie było to jednak możliwe, bo pogodę mieliśmy jakby jesienną i na stokach w okolicach Wałbrzycha nie było ani grama śniegu.

Być może jednak zmieni się to w najbliższym czasie, bo nastąpiło lekkie ochłodzenie i zaczął prószyć śnieg. Jest go co prawda niewiele, ale do ferii pozostały jeszcze ponad trzy tygodnie.