Festiwal Smaków Aglomeracji Wałbrzyskiej czas zacząć! W tym roku potrwa aż miesiąc!

Dzisiaj (czwartek, 27 października) rozpoczęła się kolejna edycja Festiwalu Smaków Aglomeracji Wałbrzyskiej. Przedsięwzięcie organizowane przez Lokalną Organizację Turystyczną Aglomeracji Wałbrzyskiej, jest wspaniałą okazją do poznawania regionalnej kuchni, po prostu zjedzenia czegoś pysznego, i przy okazji do odwiedzenia cudownych miejsc. Jest ich kilkanaście, bo festiwalowa oferta to tym razem czternaście dań, i coś do picia - woda mineralna „Anka” ze Szczawna-Zdroju.

– Dania przygotowywane są według starych, odnalezionych gdzieś receptur, jak te z Zamku Grodno, czy inspirowane takim recepturami- mówi Anna Żabska, prezes LOT AW i jednocześnie prezes Zamku Książ.

Dodaje, że w tym roku roku Festiwal będzie trwał nie jak wcześniej tydzień, ale cały miesiąc, bo zakończy się 27 listopada.