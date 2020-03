Firma John Cotton Europe pomoże szpitalowi i pogotowiu, ale sama też apeluje o pomoc

Jak podkreśla dyrektor zarządzający firmą, Michael Harrington John Cotton Europe chętnie wesprze szpital czy miejskie służby kilkoma tysiącami masek, ale sama też potrzebuje pomocy, bo znalazła się w bardzo trudnej sytuacji. - Apeluję do Państwa o pomoc. O to, by Polska dowiedziała się, że jest taka firma, która zatrudnia blisko 400 osób i która może uszyć kilka tysięcy kołder i poduszek dziennie. W tygodniu możemy uszyć 100 tysięcy takich kołder. Możemy też się przebranżowić i szyć maski, nie jest to dla nas żaden problem. Możemy to roić dla szpitali czy centrów kryzysowych. Jeśli nie będzie takich zamówień, znajdziemy się w bardzo trudnej sytuacji. Właściwie to już w niej jesteśmy - przyznaje dyrektor Michael Harrington. Jak mówi, maski dla Wałbrzycha i Szczawna - Zdroju będą gotowe w przyszłym tygodniu.