Galeria Victoria ma nowego najemcę. Action otworzy sklep wiosną!

Holenderska sieć sklepów niespożywczych Action oferuje klientom ponad 6000 produktów w 14 kategoriach, takich jak wyposażenie domu, artykuły dekoracyjne, DIY, sport czy hobby w możliwie najniższych cenach.

- Od wielu lat naszym głównym celem jest sprostanie zróżnicowanym potrzebom naszych klientów, co nieprzerwanie realizujemy poprzez stałe poszerzanie portfolio najemców w obiekcie, organizację licznych eventów oraz atrakcji dodatkowych czy też zapewnianie niezbędnych udogodnień. Dążymy do tego, by w Galerii Victoria były obecne marki, które nasi klienci znają i wyczekują ich otwarcia. Jestem przekonany, że docenią oni bogatą ofertę, wysoką jakość oraz przystępne ceny, które są zdecydowanym wyróżnikiem sieci Action - komentuje Grzegorz Samczuk, Dyrektor Centrum Handlowego Galeria Victoria.