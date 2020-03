Gdzie wybrać się w Dzień Kobiet w Wałbrzychu - mamy kilka propozycji

Już w najbliższą niedzielę 8 marca – Dzień Kobiet. Panowie wybiorą się z kwiatami i upominkami do bliskich kobiet, starszych i młodych. Bo od kilku lat mamy co prawda np. Walentynki, ale Dzień Kobiet jest nadal dla nas bardzo ważnym wydarzeniem, okazją do pokazania matkom, żonom, córkom, siostrom, przyjaciółkom, koleżankom, ile dla nas znaczą. Dzień Kobiet to także okazja, by gdzieś się wybrać. W różnych miejscach przygotowywane są w Wałbrzychu imprezy, gdzie można fajnie spędzić miło czas. Szczegóły w galerii zdjęć.

Już w najbliższą niedzielę 8 marca – Dzień Kobiet. Panowie wybiorą się z kwiatami i upominkami do bliskich kobiet, starszych i młodych. Bo od kilku lat mamy co prawda np. Walentynki, ale Dzień Kobiet jest nadal dla nas bardzo ważnym wydarzeniem, okazją do pokazania matkom, żonom, córkom, siostrom, przyjaciółkom, koleżankom ile dla nas znaczą. Dzień Kobiet to także oczywiście okazja, żeby gdzieś się wybrać. W różnych miejscach przygotowywane są w Wałbrzychu imprezy, gdzie Panie będą mogły rozerwać się, spędził miło czas. Koronawirus mniej groźny niż grypa? Wideo