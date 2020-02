Głuszyca: Ruszyły zajęcia zimowe - dzieciom nie grozi nuda

Aż 50 młodych mieszkańców gminy Głuszyca bierze udział w zajęciach zorganizowanych przez tamtejsze Centrum Kultury – Miejską Bibliotekę Publiczną wspólnie ze świetlicami wiejskimi. Dla dzieci w wieku 6 – 12 lat przygotowano masę atrakcji. Podczas „Niezapomnianych zajęć zimowych” dzieci biorą udział m.in. w: warsztatach malarskich, ceramicznych, ekologicznych, przyrodniczych, zajęciach plastycznych i teatralnych, konkursach plastycznych, przygotowano też wyjazd do kina.

Nie zabraknie także wycieczek do atrakcyjnych miejsc. Uczestnicy tegorocznych zajęć zimowych odwiedzą: Centrum Nauki i Sztuki „Stara Kopalnia” w Wałbrzychu, Krainę Wygasłych Wulkanów w Dąbkowie, Multimedialne Muzeum Karkonoszy i Świat Kolejek w Karpaczu, Zamek Książ i Palmiarnię w Wałbrzychu. Dzieci poznają także nowo otwartą multimedialną trasę w Podziemnym Mieście Osówka. Wybiorą się na wycieczkę do Komisariatu Policji i do remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Głuszycy Górnej. Z dziećmi spotkają się również zaproszeni goście: artysta malarz Ryszard Berczyński oraz fotograf przyrody, przyrodnik i ornitolog Krzysztof Żarkowski. O swoich dalekich i egzotycznych podróżach opowie radna Beta Drapała.