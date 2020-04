Głuszyca: Zbudował maszynę, która produkuje 600 maseczek na godzinę

Mieszkaniec Głuszycy skonstruował w domu urządzenie do produkcji jednorazowych maseczek ochronnych. Linia, która ma obecnie wydajność około 600 maseczek na godzinę stanęła w przydomowym warsztacie.

– Wiedziałem jak się za to zabrać, bo jestem automatykiem - mechanikiem. Pracuję obecnie w firmie John Cotton w Szczawnie-Zdroju. Panie szyją tam maseczki. Starają się. Pomyślałem jednak, że warto byłoby zbudować coś co miałoby większą wydajność – opowiada Radosław Pawlaczyk.

Około trzech tygodni temu zabrał się zatem do pracy. Zależało mu, żeby urządzenie było tanie, proste i wydajne. – Wykorzystałem tylko to co miałem w warsztacie. Niczego nie kupowałem – podkreśla konstruktor. Dodaje, że można kupić jakieś podzespoły za ciężkie pieniądze, ale wtedy i maseczki musiałyby być droższe. – Oceniam, że na dzień dzisiejszy cena tej mojej może kształtować się na poziomie trochę ponad 1,6 złotego. Chciałbym, żeby tak zostało – mówi. Wyjaśnia, że jeszcze kilka tygodni byłoby pewnie taniej, bo za materiał, czyli za fizelinę zapłaciłbym znacznie mniej niż teraz, ale niestety ceny poszły bardzo w górę.