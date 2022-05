Google Street View podgląda na Podgórzu mieszkańców Wałbrzycha. To dzielnica skrajności. Zakątki jak w bajce i z marginesu ZDJĘCIA red.

Pokazywaliśmy już zdjęcia, jakie kamery Google Street View zrobiły mieszkańcom Wałbrzycha i umieściły je w internetowych mapach. Tym razem sprawdzamy, co, kogo i w jakich sytuacjach podejrzały na Podgórzu... Jedno jest pewne, to dzielnica skrajności. Od przeuroczych zakątków, soczystej zieleni, pięknych domów z ogrodami, do rozsypujących się budynków i mieszkańców pukających rano do monopolowego. Oto Podgórze w mapach Google Street View. Zdjęcia.