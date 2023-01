Góra Chełmiec na starych, przedwojennych widokówkach. Zobaczcie!

Zobaczcie jak przed II wojną światową wyglądał Chełmiec – góra, która jest najbardziej charakterystycznym elementem krajobrazu Wałbrzycha i okolic. Bywa nawet, że o naszym mieście mówi się, że to miasto pod Chełmcem. Drugie co do wysokości wzniesienie Gór Wałbrzyskich leży jednak w granicach administracyjnych Szczawna-Zdroju.

Wałbrzychowi na pocieszenie może pozostawać fakt, że jakiś czas temu, po wykonaniu porządnego pomiaru okazało się, że to Borowa (853,3 m n.p.m.) jest najwyższa w paśmie tutejszych gór (Chełmiec ma 851 m). Wcześniej bowiem pomiar wysokości Chełmca wykonano ze znajdującej się tam wieży widokowej i długo uchodził za najwyższe wzniesienie..