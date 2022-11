Góra Gomólnik (Gomulnik) Mały w okolicy zamku Rogowiec zyska taras widokowy. Kiedy?

Gomólnik Mały / Gomulnik Mały - gdzie leży?

Gomólnik / Gomulnik Mały czyli niem. Schindel Berg to wzgórze o wysokości 807 m n.p.m.. Jest to wzniesienie w Sudetach Środkowych, a dokładnie w Górach Kamiennych - w środkowej części pasma Gór Suchych. Położone na zachód od Głuszycy, w okolicy Jeleńca i zamku Rogowiec - malowniczo położonych ruin średniowiecznej warowni.

W ostatnich latach nawet lokalni przewodnicy wspominali, że do Gomólnika ciężko dojść z uwagi na brak oznaczonego szlaku, ale te przeciwności rekompensują oglądane z góry widoki określane jako ponadprzeciętne. Góra ta uważana była od lat doskonałym punktem widokowym mimo, iż jest bez wieży, platformy, czy nawet tarasu... ale z ogromnym turystycznym potencjałem. Wielbiciele lokalnych szczytów lokalizują ten szczyt na południowy wschód od Jeleńca, a w kwestii odległości do najbliższych zabudowań, warto wspomnieć, że to u jego stóp leży wieś Grzmiąca w gminie Głuszyca.

Teren ten jest w polu ścisłego zainteresowania lokalnych władz i tutejszego nadleśnictwa, które w 2018 roku podpisały list intencyjny dotyczący współpracy w sprawie budowy platformy widokowej na Gomólniku (Gomulniku) Małym. Powstająca obecnie inwestycja jest częścią wykreowanego wówczas projektu nazywanego „Turystyczne zagospodarowanie masywu Gomólnika Małego”.

Zobaczcie jak pięknie wygląda okolica zamku Rogowiec z lotu ptaka...