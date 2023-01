Góra Grodna z Zamkiem Księcia Henryka. Można wybrać się tam nawet zimą!

Wyprawa na górę Grodna - przyjemna wyprawa nawet zimą

Byliście kiedyś na górze Grodna? To wzniesienie (506 m n.p.m.) na południu Wzgórz Łomnickich, w Kotlinie Jeleniogórskiej. Należy do Korony Sudetów Polskich. Aby zdobyć Grodną, można wyruszyć na trasę np. z miejscowości Marczyce (pokonujemy tylko trochę ponad kilometr).

Żeby tam dotrzeć z Wałbrzycha, trzeba przejechać samochodem ponad 60 kilometrów. Nie jest daleko, ale bardzo blisko do Marczyc mamy natomiast z Jeleniej Góry (około 12 km).