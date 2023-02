Górnik kroczy od zwycięstwa do zwyciętstwa. Tym razem wygrał wyraźnie derby we Wrocławiu!

Koszykarze I-ligowego Górnika Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych wygrali siódmy mecz z rzędu. Tym razem, w czwartek 16 lutego, podopieczni trenera Marcina Radomskiego rozbili na wyjeździe WKK Wrocław.

Górnik wygrał derbowy pojedynek 96:74, czyli różnicą aż 22 punktów. Wałbrzyszanie byli wyraźnie lepsi od rywali i prowadzili od początku do końca spotkania. W zespole gości punkty w tym spotkaniu zdobyli wszyscy, czyli 12 zawodników.

Rozegrany trochę nietypowo, bo we czwartek, mecz we Wrocławiu był pierwszym pojedynkiem w 26 kolejce sezonu. Następne spotkanie Górnik Trans.eu Zamek Książ rozegra zatem dopiero za dziesięć dni, bo w niedzielę, 26 lutego. Zmierzy się wtedy o godz. 18, na wyjeździe z AZS-em AGH Kraków.

WKK Wrocław – Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 74:96 (16:24, 17:22, 14:24, 27:26)

Górnik Trans.eu Zamek Książ: Sitnik 16, Durski 14, Niedźwiedzki 13, Chidom 12, Kruszczyński 9, Majewski 9, Stopierzyński 7, Kordalski 4, Sobkowiak 4, Kabała 3, Ratajczak 3, Walski 2.