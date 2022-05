Górnik nie dał rady w pierwszym meczu w Kołobrzegu! Paweł Gołębiowski

Koszykarze I-ligowego Górnika Trans.eu Wałbrzycha przegrali (po dwóch dogrywkach) 99:102 wyjazdowy mecz Sensation Kotwicą Kołobrzeg. Był to trzeci pojedynek w półfinałowej serii play-off. Wcześniej wałbrzyszanie wygrali w niej dwa mecze na swoim boisku. Ponieważ rywalizacja o awans do finału toczy się do trzech zwycięstw, zatem Górnik potrzebuje jeszcze tylko jednej wygranej. W sobotę nie udało się, ale kolejny mecz w Kołobrzegu już w niedzielę, 8 maja. Sensation Kotwica Kołobrzeg – Górnik Trans.eu Wałbrzych 102:99 (21:28, 23:21, 28:13, 9:19. d. 21:18) Punkty dla Górnika Trans.eu: Dymała 26, Malesa 20, Niedźwiedzki 20, Jakóbczyk 10, Zywert 10, Pabian 9, Cechniak 4, Durski 0, Ratajczak 0, Kruszczyński 0.