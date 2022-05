Górnik przegrał drugi raz w Kołobrzegu i w środę decydujące starcie w Wałbrzychu!

W środę w Wałbrzychu odbędzie się niezwykle ważny pojedynek koszykarzy, w którym Górnik Trans.eu może wywalczyć awans do finału Suzuki I Ligi. Nasz zespół bowiem po sobotniej, wyjazdowej porażce z Sensation Kotwicą Kołobrzeg, przegrał z tą drużyną także w niedzielę. O ile w sobotę o wyniku (porażce Górnika 99:102) decydowały dwie dogrywki, to tym razem wszystko zakończyło się po czterech kwartach, a wałbrzyszanie ulegli 71:79.

Porażka spowodowała, że stan półfinałowej rywalizacji tych drużyn jest remisowy 2:2, a do następnej rundy awansuje ekipa, która wygra trzy razy. W finale czeka na nią już Rawlplug Sokół Łańcut. Mecz Górnika Trans.eu z Sensation Kotwica w środę, 11 maja w Aqua Zdroju o godz. 18.

Sensation Kotwica Kołobrzeg - Górnik Trans.eu Wałbrzych 79:71 (25:20, 14:12, 18:22, 22:17)

Górnik Trans.eu: Niedźwiedzki 19, Malesa 15, Dymała 12, Pabian 8, Durski 5, Cechniak 4, Ratajczak 3, Jakóbczyk 2, Kruszczyński 2, Zywert 1.