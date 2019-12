Górnik Trans.eu kończy rok i pierwszą rundę sezonu na pozycji lidera

Koszykarze I-ligowego Górnika Trans.eu Wałbrzych kończą 2019 rok na pierwszym miejscu w tabeli. W meczu kolejki zamykającej pierwszą rundę sezonu pokonali na wyjeździe 82:79 zespół Elektrobud-Investment ZB Pruszków.

Takiego wyniku i tego, że podopieczni trenera Łukasza Grudniewskiego zajmą pozycję lidera, można było właściwie spodziewać się już tydzień wcześniej. Wałbrzyszanie wygrali wtedy 80:75 z liderującym wówczas bardzo silnym zespołem STK Czarni Słupsk i to na jego terenie. Po tej wygranej nasi zajęli pozycję wicelidera, ze stratą zaledwie jednego punktu do przewodzącej stawce drużyny. Wiadomo też było, że w następnej kolejce zespół Czarnych będzie pauzować, a nasi koszykarze zmierzą się z ekipą z Pruszkowa. Ta zaś to właściwie tzw. nieco niższa półka od Górnika Trans.eu. Rywal okazał się jednak bardzo trudny, a Górnik Trans.eu musiał ciężko walczyć o zwycięstwo do ostatnich sekund pojedynku.

Spotkanie zaczęło się bowiem co prawda po myśli gości i po pierwszej kwarcie wałbrzyszanie prowadzili 20:14, a po drugiej części spotkania powiększyli jeszcze przewagę i było już 47:36. Trzecia odsłona meczu należała jednak zdecydowanie do gospodarzy. Nie tylko odrobili w niej stratę, ale wyszli na prowadzenie 62:58. Teraz to Górnik Trans.eu musiał gonić wynik. Na szczęście udało się. Na 10 sekund przed końcem spotkania Damian Pieloch trafił za dwa punkty i wyprowadził nasz zespół na prowadzenie 80:79. Tuż przed końcową syreną ten sam zawodnik dołozyl jeszcze dwa punkty z rzutów wolnych.

Teraz koszykarze z Wałbrzycha i ich kibice mogą w dobrych nastrojach spędzić święta i witać Nowy Rok. A następny mecz Górnik Trans.eu rozegra w sobotę, 4 stycznia. Zmierzy się wtedy we własnej hali w pierwszym spotkaniu rundy rewanżowej z drużyną Timeout Polonia 1912 Leszno. W spotkaniu inaugurującym sezon wałbrzyszanie pokonali tego przeciwnika w jego hali aż 96:63. Teraz wcale nie musi być tak łatwo, ale szansa na utrzymanie pozycji lidera jest z pewnością ogromna.