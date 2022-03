Górnik Trans.eu nie dał rady ekipie z Łańcuta. Zdjęcia z meczu!

Koszykarze I-ligowego Górnika Trans.eu Wałbrzych przegrali na swoim boisku 85:91 z drużyną Rawlplug Sokół Łańcut. Porażka sprawiła, że drużyny zamieniły się miejscami w tabeli. Teraz Sokół jest liderem, a Górnik spadł na drugą pozycję.

Niestety, wygląda na to, że do końca fazy zasadniczej rozgrywek to już się nie zmieni. Właściwie to wałbrzyszanie mogą nawet spaść na trzecie miejsce, bo do końca tego etapu zagrają już tylko raz – za tydzień, na wyjeździe z silnym GKS-em Tychy, a inne ekipy czekają jeszcze dwa pojedynki. Dwa razy zagra też m.in. zajmująca trzecie miejsce, ze stratą dwóch punktów do wałbrzyszan, Sensation Kotwica Kołobrzeg. Jeśli zanotuje komplet punktów… Szkoda, bo wyższa pozycja po fazie zasadniczej daje w starciach play-off atut własnego boiska.

Niestety Górnikowi mecz z Sokołem po prostu nie udał się. Od pierwszych minut widać było, że w tym pojedynku podopieczni trenera Łukasza Grudniewskiego mogą mieć problemy. Zawodziła po prostu skuteczność. Co prawda pierwsza kwartę wałbrzyszanie wygrali minimalnie 20:19, ale w drugiej było już słabo. Do przerwy goście prowadzili zatem 46:34 i Górnik Trans.eu zdołał już tylko zmniejszyć dystans.