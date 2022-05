Górnik Trans.eu przegrał z Rawlplug Sokołem. Awans do ekstraklasy oddala się! Paweł Gołębiowski

Koszykarze Górnika Trans.eu Wałbrzych przegrali w sobotę, 21 maja u siebie 73:75 z Rawplug Sokołem Łańcut. Był to trzeci mecz tych drużyn w finale play-off Suzuki I Ligi. Teraz w serii rozgrywanej do trzech zwycięstw ekipa z Łańcuta prowadzi 2:1 (bo wcześniej Górnik zremisował na wyjeździe 1:1). Jeśli zatem wałbrzyszanie chcą awansować do ekstraklasy, to nie mogą już przegrać. Muszą zwyciężyć w niedzielę, 22 maja w Aqua Zdroju (o godz. 18) i ewentualnie w piątym starciu - w Łańcucie. Trudne zadanie. Chociaż wydaje się, że możliwe do wykonania. Górnik Trans.eu przegrał bowiem w sobotę minimalnie. Zabrakło po prostu trochę wszystkiego - szczęścia, kilku celnych rzutów osobistych, kilku zbiórek, kilku trafień spod samej tablicy, kilku decyzji sędziów… A początkowo zapowiadało się całkiem nieźle. Gospodarze zaczęli spotkanie bardzo dobrze i prowadzili już 20:15. Niestety, kilka nieudanych akcji pod koniec pierwszej kwarty sprawiło, że przegrali ją 20:21. W drugiej wałbrzyszanie zagrali słabo i na długą przerwę schodzili przegrywając 31:44. Po zmianie stron Górnik Trans.eu odrobił straty, prowadził nawet przy stanie 73:70. Końcówkę pojedynku lepiej rozegrali jednak goście. Warto dodać, ze na tym meczu kibice szczelnie wypełnili halę Aqua Zdroju . Atmosfera była wspaniała - zabrakło tylko zwycięstwa gospodarzy. Górnik Trans.eu Wałbrzych – Rawlplug Sokół Łańcut 73:75 (20:21, 11:23, 27:17. 15:14). Górnik Trans.eu: Dymała 16, Niedźwiedzki 14, Jakóbczyk 10, Durski 9, Cechniak 8, Malesa 7, Zywert 7, Kruszczyński 2, Ratajczak 0.