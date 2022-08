Górnik Trans.eu Zamek Książ na nowego środkowego. Z Turowa przychodzi Michał Marek!

Kibice koszykówki z Wałbrzycha, którzy martwili się o to jak będzie prezentował się w nadchodzących rozgrywkach skład I-ligowego Górnika Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych, mogą być chyba spokojni. Drużynę co prawda, po zakończeniu sezonu, opuściło kilku zawodników, ale są nowi i wydaję się, że powinni oni stworzyć silny zespół.

Przypomnijmy, że z Górnika odeszli: Jan Malesa, Kamil Zywert, Damian Cechniak i Hubert Pabian. Do zespołu dołączyli natomiast: Adrian Sobkowiak, Bartosz Majewski, Mikołaj Stopierzyński, Adrian Kordalski i ostatnio Michał Marek. Przyjście tego ostatniego jest bardzo ważne, bo daje wałbrzyszanom większą siłę w walce pod tablicami. Inni nowi grają bowiem na pozycjach tzw. niskich, a pod odejściu Damiana Cechniaka brakowało zmiennika dla Piotra Niedźwiedzkiego. Marek to 25-letni środkowy o wzroście 208 cm. Ostatnio był zawodnikiem Turowa Zgorzelec, gdzie notował średnio 10,6 punktu i 7,4 zbiórki na mecz.

Przypomnijmy, że w Wałbrzychu pozostają też: Piotr Niedźwiedzki, Bartłomiej Ratajczak, Hubert Kruszczyński i Damian Durski.