Górnik Trans.eu Zamek Książ przegrał w Krośnie po dogrywce, chociaż zaczął bardzo dobrze!

Niestety koszykarze I-ligowego Górnika Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych przegrali w niedzielę, 15 stycznia 93:95 wyjazdowy mecz z Miastem Szkła Krosno.

Wałbrzyszanie zaczęli ten pojedynek bardzo dobrze, bo po pierwszej połowie prowadzili już 47:30. Wydawało się, że podopieczni trenera Marcina Radomskiego mogą kontrolować przebieg wydarzeń na boisku. Tak się jednak nie stało. Po zmianie stron boiska to gospodarze przejęli inicjatywę i szybko odrobili straty. Na 6,29 minuty przed końcem spotkania, po celnym rzucie za trzy punkty Michała Jankowskiego Miasto Szkła Krosno wyszło na prowadzenie 70:69.

Górnik zerwał się jeszcze do walki, ale zespół z Krosna wrócił już do gry i nie pozwalał wałbrzyszanom na zdobycie przewagi. W efekcie po czterech kwartach był remis 82:82 i do wyłonienia zwycięzcy potrzebna była dogrywka. Ta była zacięta, ale więcej szczęścia miel iw niej gospodarze, którzy zwyciężyli ostatecznie 95:93.