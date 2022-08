Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych uzupełnia skład. Dołączył Kacper Kabała!

Kolejny zawodnik dołączył do koszykarskiego Górnika Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych. Tym razem jest to Kacper Kabała, 20-letni rzucający o wzroście 187 cm. Kabała to wychowanek klubu z Wałbrzycha, który powraca do kraju po trzech latach pobytu w USA. Ostatni rok spędził w South Georgia State College w I dywizji NJCAA. Przed wyjazdem za ocean występował w drużynie Roben Gimbasket Wrocław.