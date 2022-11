Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych wygrał derbowy pojedynek z WKK Wrocław!

Początek meczu nie zapowiadał jednak takich emocji. Górnik w pierwszej kwarcie prowadził już 16:2, a słabo grający w tym czasie goście zaczęli gonić wałbrzyszan głównie dzięki punktom zdobywanym z rzutów wolnych. Ostatecznie ta część spotkanie zakończyła się prowadzeniem Górnika Trans.eu Zamek Książ 18:11, a po drugiej było już 34:25. Jednak po zmianie stron to wrocławianie zdobywali więcej punktów i na niespełna 7. minut przed końcem pojedynku doprowadzili do remisu 51:51 (trafił wtedy Tomasz Ochońko). Wtedy zaczął się horror. Zacięta walka trwała do końcowej syreny, a na punkty Adriana Kordalskiego, wyprowadzające Górnika na prowadzenie 66:64, niemal równo z końcowym gwizdkiem trafieniem odpowiedział Maksymilian Wilczek.

Na szczęście w dogrywce Górnik był minimalnie lepszy.

W następnej kolejce wałbrzyszanie zagrają ponownie we własnej hali. W środę, 16 listopada zmierzą się o godz. 19 z drużyną AZS AGH Kraków.