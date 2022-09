Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych zapowiada walkę o awans do ekstraklasy. Być może z obcokrajowcem w składzie!

Która drużyna będzie w tym sezonie najgroźniejszym rywalem Górnika?

Czy skład Górnika już jest kompletny, czy może planujecie zatrudnienie jeszcze gracza na jakiejś pozycji?

– Nie, skład nie jest kompletny. Plan od samego początku był taki, żeby najpierw zbudować polski skład, bo tutaj możliwość rotacji jest mocno ograniczona, i dopiero w trakcie sezonu stwierdzić czego nam tak naprawdę najbardziej brakuje, co przeciwne drużyny mają najmocniejszego, żeby umieć się im przeciwstawić, albo gdzie ich zaatakować, bo mają jakieś słabości.

Jeśli mówimy o polskich graczach, to trzeba pamiętać, że I liga jest dosyć hermetyczna i liczba tych zawodników jest mocno ograniczona. O tyle jeśli rozmawiamy o zawodniku zagranicznym to tutaj jest już duża swoboda i jak ktoś będzie mocno szukał to znajdzie takiego gracza, którego będzie bardzo potrzebował.

My z poszukiwaniem takiego gracza na razie wstrzymaliśmy się. Zarząd działa, żeby znaleźć na takiego zawodnika finanse, a rolą sztabu jest później takiego koszykarza wyszukać.