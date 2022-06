Górnik Wałbrzych awansował do IV ligi. A pamiętacie jak 12 lat temu został II-ligowcem!?

W tym roku piłkarze Górnika Wałbrzych skutecznie walczyli w klasie okręgowej i w następnym sezonie będą już IV-ligowcami. A pamiętacie jak dwanaście lat temu nasz zespół wywalczył awans do II ligi?

To było w czerwcu 2010 roku. O awansie decydował ostatni w sezonie mecz - w Nowej Soli. Górnik przez prawie całe rozgrywki prowadził w tabeli III ligi, ale gdyby nie wygrał na wyjeździe z Arką Nowa Sól, to w II lidze zagrałby Chrobry Głogów.

Chrobry wygrywał u siebie z MKS-em Oława. Górnik długo męczył się z Arką, ale w 94 minucie padła decydująca bramka, z rzutu karnego strzelił ją Piotr Przerywacz. Po chwili sędzia Arkadiusz Grab z Legnicy zakończył spotkanie.

Zapanowała ogromna radość, Działacze, piłkarze i kibice z Wałbrzycha padli sobie w ramiona. Były łzy radości. Wspaniały moment. Byliśmy tam.