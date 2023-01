Górnik Wałbrzych towarzysko pokonał Polonię Środa Śląska. Zdjęcia!

Piłkarze IV-ligowego Górnika Wałbrzych mają za sobą trzeci mecz sparingowy rozegrany podczas przygotowań do rundy rewanżowej sezonu 2022/2023. Podopieczni trenera Marcina Domagały ponownie spisali się bardzo dobrze. Tym razem na boisku ze sztuczną murawą przy Aqua Zdroju pokonali 4:2 Polonię Środa Śląska. Drużyna ze Środy Śląskiej należy do czołówki zachodniej grupy dolnośląskiej IV ligi. Górnik plasuje się w środku tabeli grupy wschodniej, a jednak już do przerwy prowadził 2:0 po golach Daniela Moreno i Adama Czornija. Kolejne dwa trafienia dla wałbrzyszan zaliczyli: Emeka i Marcel Rewers.

Górnik zagrał w składzie: Stec, Mazanka, Orzech, Michalak, Kevin, Nowak, Daniel, Zaw. testowany, Chajewski, Czornij, Niedźwiedzki.

Przypomnijmy, że w poprzednich meczach sparingowych Górnik Wałbrzych zremisował 2:2 z Polonią-Stalą Świdnica i pokonał 1:0 AKS Strzegom.

W następnych meczach sparingowych Górnik zagra:

02.02. – Korona Piaski (IV Liga Wlkp.)

04.02. – AKS Strzegom (IV Liga)

11.02. – Prochowiczanka (IV Liga)

18.02. – Karkonosze Jelenia G. (IV Liga)

25.02. – Spartak Police (Czechy)

04.03. – Orzeł Ząbkowice Śl. (IV Liga)