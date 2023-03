Górnik Wałbrzych wygrał dziesiąty mecz z rzędu. Tym razem pokonał Żaka Koszalin! Zdjęcia!

Koszykarze I-ligowego Górnika Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych pokonali na swoim boisku 79:69 drużynę MKKS Żak Koszalin. Było to dziesiąte z rzędu zwycięstwo podopiecznych trenera Marcina Radomskiego. Górnik pojedynek z ekipą z Koszalina zaczął od wygrania pierwszej kwarty 28:17. Kto myślał, że to zapowiedź pogromu gości, ten szybko przekonał się, że mecz nie będzie jednak tzw. spacerkiem. W drugiej części spotkania lepsi byli bowiem goście i w efekcie wałbrzyszanie w połowie pojedynku mieli tylko jeden punk przewagi.

Taki obrót sprawy wpłynął mobilizująco na koszykarzy Górnika, po zmianie stron boiska wzięli się do pracy, i znowu zaczęli lekko dominować. Trzecią kwartę wygrali 17:10, a w ostatniej jeszcze trochę powiększyli przewagę.

Następny mecz Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych rozegra 11 marca, o godz. 18 na wyjeździe z zespołem Weegree AZS Politechnika Opolska.