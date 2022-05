Górnik wygrał piąty mecz z Kotwicą! Jest finał! Paweł Gołębiowski

Koszykarze Górnika Trans.eu Wałbrzych wygrali dzisiaj (środa, 11 maja) w hali Aqua Zdroju 95:92 z Sensation Kotwicą Kołobrzeg. Zapewnili sobie w ten sposób udział w finale play-off bieżącego sezonu Suzuki I Ligi. Przed tym spotkaniem zespoły remisowały bowiem 2:2, a rywalizacja toczyła się do trzech zwycięstw. Wcześniej Górnik Trans.eu dwa razy wygrał w Wałbrzychu i w ostatni weekend dwa razy uległ przeciwnikom w Kołobrzegu. Walka była zacięta i tak było też dzisiaj. Po kilku minutach bardzo dobrej gry na początku spotkania, coś w ekipie gospodarzy jakby zacięło się. Goście wygrali pierwszą kwartę 23:20, a w połowie pojedynku prowadzili 43:39. Po zmianie stron boiska Górnik Trans.eu zaczął jednak skuteczniej walczyć. Objął prowadzenie i pomimo starań rywali, utrzymał je do końcowej syreny. Teraz przed wałbrzyszanami dwa mecze z Sokołem Łańcut - 14 i 15 maja (obydwa o godz. 17.30). Lepszy awansuje do ekstraklasy. Górnik Trans.eu – Sensation Kotwica 95:92 (20:23, 19:20, 32:20, 24:29) Punkty dla Górnika Trans.eu: Dymała 19, Malesa 18, Jakóbczyk 14, Niedźwiedzki 12, Pabian 11, Zywert 10, Cechniak 6, Durski 5, Kruszczyński 0, Ratajczak 0.