Górnik za kilka dni wznawia treningi. Jest już plan sparingów i ramowy terminarz rozgrywek!

Jeszcze niedawno cieszyliśmy się razem z kibicami, piłkarzami i działaczami Górnika Wałbrzych z awansu drużyny piłkarskiej do IV ligi, a już niedługo zacznie ona przygotowania do sezonu. Pierwszy trening podopiecznych Marcina Domagały zaplanowano bowiem na 7 lipca.

Znany jest także terminarz spotkań sparingowych Górnika. W sobotę, 16 lipca zagra w Świdnicy z Polonią-Stalą, a 23 lipca w Strzegomiu z AKS-em. Później czekają go jeszcze pojedynki: 27.07 z Polonią Środa Śląska, 30.07 z Granitem Roztoka i 6 sierpnia z Jaworzanką Jawor. W przypadku trzech ostatnich spotkań ustalany jest jeszcze ich gospodarz.