Góry Sowie i kompleks "Riese". To miejsce, które trzeba zwiedzić. "Olbrzym" nadal kryje tajemnice. Zwiedzanie 2022

Góry Sowie i kompleks "Riese". To miejsce, które trzeba zwiedzić. "Olbrzym" nadal kryje tajemnice.

Co warto zobaczyć w Górach Sowich? Kompleks "Riese". Tajemniczy i zagadkowy. Nadal nie wiadomo, po co hitlerowcy w II połowie 1943 roku zaczęli drążyć w Górach Sowich ogromne tunele, sztolnie i komory. W kompleksie „Riese” (Olbrzym) prace trwały niemal do końca II wojny światowej, czyli w sytuacji kiedy niemal pewne było, że Niemcy ją przegrają. Czy zamierzano tam produkować broń, która miała jeszcze odwrócić losy wojny? A może cel był inny?