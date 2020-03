„Goście” zabrali mu komputer i jeszcze go pobili

Fatalnie dla 40 -latka z Jedliny-Zdroju zakończyła się wizyta dwóch znajomych. 21-latek i 15-latek zauważyli w jego mieszkaniu porządny sprzęt komputerowy i uznali, że powinien on zmienić właściciela. Zabrali się za wynoszenie, a kiedy gospodarz próbował protestować w ruch poszły pięści i kopniaki. Bandyci uciekli, ale wałbrzyscy kryminalni razem z policjantami z Głuszycy mieli zeznania pokrzywdzonego i szybko ustalili wizerunek napastników. Już po kilku godzinach zatrzymali sprawców kradzieży rozbójniczej i odzyskali skradziony sprzęt.

W tracie zatrzymania 15 - letniego mieszkańca powiatu wałbrzyskiego okazało się, że jest on poszukiwany przez sąd celem doprowadzenia do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego. Drugi ze sprawców został osadzony w policyjnym areszcie. Wobec 21 - latka sąd zastosował dozór policyjny. Za popełnione przestępstwo grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności. Natomiast o dalszych losach 15 - latka zadecyduje sąd rodzinny, który za ten czyn może umieścić nieletniego sprawcę czynu karalnego w Zakładzie Poprawczym do ukończenia przez niego 21 lat.