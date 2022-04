Groźny wypadek na ul. Świdnickiej w Wałbrzychu. Zderzyły się osobówki z ciężarówką. Ranne dwie osoby, w tym kierująca pod wpływem alkoholu

Do wypadku doszło wczoraj przed godziną 14:00 na ul. Świdnickiej w Wałbrzychu. Dziś już wiadomo więcej o okolicznościach zdarzenia.

- Z ustaleń wałbrzyskich policjantów ruchu drogowego przeprowadzanych na miejscu wynika, że 30-letnia mieszkanka Wałbrzycha jadąc ul. Świdnicką w kierunku ul. Niepodległości, w wyniku niedostosowania prędkości do panujących warunków na drodze, straciła panowanie nad kierowanym przez siebie pojazdem, przecięła oś jezdni i doprowadziła do zderzenia z jadącym z przeciwnego kierunku samochodem ciężarowym prowadzonym przez 59-letniego boguszowianina, uderzając w jego bok. Następnie samochód osobowy uderzył jeszcze w jadącą za nim „osobówkę” kierowaną przez 31-letnią wałbrzyszankę - mówi podkom. Marcin Świeży z KMP w Wałbrzychu.

Dwie poszkodowane osoby trafiły do szpitala. To kobieta, która doprowadziła do zdarzenia oraz 17-letnia pasażerka drugiego samochodu osobowego. Policjanci ustalili, że 31-letnia kierująca (poszkodowana w sprawie zdarzenia) znajdowała się pod wpływem alkoholu. Miała 0,26 promila tej substancji w organizmie, dlatego kobieta utraciła uprawnienia do kierowania pojazdami i została ukarana mandatem w wysokości 2000 zł. Pozostali kierujący byli trzeźwi.