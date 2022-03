Groźny wypadek w Jedlinie-Zdroju. Zderzyły się tam trzy samochody! [ZDJĘCIA]

Groźny wypadek w Jedlinie - Zdroju przez nadmierną prędkość

Wałbrzyska policja ustaliła wstępnie, że do wypadku doprowadził 62-letni mieszkaniec Wałbrzycha. Jadąc ul. Kłodzką w kierunku Głuszycy nie dostosował prędkości do warunków na drodze, stracił panowanie nad samochodem, przeciął oś jezdni i doprowadził do zderzenia z jadącą z przeciwnego kierunku ciężarówką, którą kierował 35-letni wałbrzyszanin. Następnie samochód osobowy uderzył w jadącą za nim „osobówkę”, którą jechała 36-letnia mieszkanka Głuszycy.

Ranne w wypadku zostały dwie osoby, które trafiły do szpitala. To sprawca zdarzenia oraz jego małoletni pasażer. Wszyscy kierujący byli trzeźwi. Zatrzymano im dowody rejestracyjne uszkodzonych samochodów.