Grzegorz „Meksyk" Dąbrowski, twórca grupy statystów Arabskie Noce, jest jak wałbrzyszanin tylko mieszkający we Wrocławiu

W trwającym obecnie plebiscycie Gazety Wrocławskiej na Osobowość Roku 2019, w kategorii kultura na naszym terenie zdecydowanie prowadzi Grzegorz „Meksyk” Dąbrowski. To założyciel grupy Arabskie Noce – Statyści Okręgu Wałbrzyskiego. Pracuje w ABM Studio, wrocławskiej firmie organizującej castingi do filmów, reklam, teledysków. Człowiek niezwykły, który nie pochodzi z Wałbrzycha, ale bywa tu bardzo często i jest przez wielu mieszkańców naszego miasta po prostu uwielbiany.

– Niby jest z Wrocławia, ale mamy odczucie jakby był tylko mieszkający we Wrocławiu wałbrzyszaninem. Robi bardzo dużo nie tylko dla nas, ale też dla promowania pozytywnego wizerunku naszego miasta. Dzięki niemu Wałbrzych i okolice często bywają scenerią różnych filmów, a my statystujemy. Podczas kręcenie filmow opiekuje się nami – mówią członkowie grupy. To jedna z najlepszych takich grup w kraju. Bardzo liczna, bo skupia blisko 650 osób. W dużej mierze dzięki „Meksykowi” biorą udział w krajowych i zagranicznych produkcjach realizowanych nie tylko w Wałbrzychu, ale w całej Polsce. – Niedawno na przykład w Zabrzu, Bielsku-Białej, w Warszawie, Opolu, Poznaniu i Wrocławiu. We Wrocławiu i Zabrzu powstawały na przykład sceny do filmu „Sprawiedliwość” opowiadającego historię Tomasza Komendy, który niesłusznie przesiedział w więzieniu 18 lat – mówi Sławomir Kmiecik, jeden z członków Arabskich Nocy. Wspomina, że do statystowania ponad dwa lata temu namówił go syn. – Nie żałuję, bo to ciekawa przygoda. Poznaje się wielu interesujących ludzi, między innymi znanych aktorów. A na przykład dla żyjących ze skromnej renty czy emerytury nie bez znaczenia jest też możliwość dorobienia 100 czy 200 złotych – dodaje.