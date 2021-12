Gwarek Koszykarz stanął przy Hali Wałbrzyskich Mistrzów!

Figurki Gwarków wykonane z porcelany zaczęto w naszym mieście ustawiać w 2017 roku. Nawiązują one do górniczej przeszłości Wałbrzycha. Podobnie jak krasnale we Wrocławiu, nasi gwarkowie przyjęli się. Jest ich już kilkunastu w różnych miejscach. Gwarek Koszykarz przypomina o bogatej w sukcesy, koszykarskiej przeszłości wałbrzyskiego Górnika (obecnie to Górnik Trans.eu).

Na uroczystości odsłonięcia figurki zjawili się między innymi byli zawodnicy klubu z Wałbrzycha, którzy odnosili wielkie sukcesy, zdobywali medale mistrzostw Polski ze złotym włącznie. Byli koszykarze obecnej I-ligowej drużyny oraz mali uczestnicy turnieju koszykówki rozgrywanego dzisiaj w Hali Wałbrzyskich Mistrzów.

Figurkę odsłonili: legendarny trener Jan Lewandowski oraz prezydent miasta Roman Szełemej.

Odsłonięcie było ostatnim w tym roku akcentem obchodów 75-lecia powstania KS Górnik Wałbrzych.