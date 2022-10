Gwiazdy „Sanatorium miłości" gościły w Głuszycy! Królowa i król trzeciej edycji programu spotkali się z mieszkańcami

W Głuszycy gościły ostatnio gwiazdy „Sanatorium miłości”

Królowa i król trzeciej edycji tego popularnego programu telewizyjnego, czyli Jadwiga Schwebs-Kostkiewicz oraz Zdzisław Wasiak, spotkali się z mieszkańcami w Centrum Kultury – Miejskiej Bibliotece Publicznej.

Wybór podwałbrzyskiej miejscowości nie jest przypadkowy. Pani Jadwiga, zawodowa tancerka, mieszka w Głuszycy. Udział w programie zapewnił jej popularność i rozpoznawalność, a ona wykorzystuje to angażując się w działalność społeczną, zwłaszcza na rzecz osób w wieku dojrzałym. Między innymi została ambasadorką kwartalnika „Głos Seniora”. Cały czas robi też to, co kocha, czyli uczy tańczyć. Podczas spotkania wystąpił prowadzony przez nią zespół taneczny Baby - Jagi ze Stowarzyszenia Nowe Życie ze Szczawna-Zdroju.

Honorowym ambasadorem „Głosu Seniora” jest też Zdzisław Wasiak. Co ciekawe, na spotkanie w Głuszycy przyjechał ze swoimi trzema siostrami. Wszystkie mieszkają za granicą.