Hej służby w Wałbrzychu i wałbrzyszanie potrzebujecie maseczek? Uszyli ich już ponad 2000 z włókniny medycznej i bawełny

Tę pracownię wielu z Was mija codziennie w drodze do pracy. Jadąc z Podzamcza w stronę Centrum przejeżdżacie tuż obok charakterystycznego budynku na Armii Krajowej, z szarą elewacją i kolorowymi literami UL-KA. To właśnie tutaj Urszula Nowica i jej wolontariuszki szyją maseczki dla szpitala w Wałbrzychu, hospicjum, policji, straży miejskiej i innych służb.

- Instytucje dostają je od nas bezpłatnie. Mieszkańcy wrzucają do słoika co łaska i to właśnie z tych datków, finansujemy zakup bardzo drogich gumek czy włókniny medycznej dla szpitali. Tych medycznych uszyliśmy ponad 2000, a bawełnianych już ponad 300 - tłumaczy pani Urszula i dodaje, że mieszkańcy, którzy chcą taką maseczkę, muszą wcześniej zadzwonić, złożyć zamówienie i umówić się na odbiór. Kwota minimalna to 5 zł za bawełnianą sztukę, ale jeśli ktoś da więcej, UL-KA będzie mgła obdarować więcej lekarzy czy policjantów.

Numer telefonu to 730588159. Polecamy i pozdrawiamy wolontariuszy oraz panią Ulę, która zarywa nocki, żebyśmy czuli się choć trochę bezpieczniej