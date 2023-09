Historyczne wydarzenie w Wałbrzychu. Zainaugurowano rok akademicki na kierunku lekarskim! ZDJĘCIA, FILM

W środę, 20 września 2023 roku zainaugurowano rok akademicki na wałbrzyskiej filii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Wydarzenie miało miejsce w Akademii Nauk Stosowanych Angelusa Silesiusa. To tam bowiem, w części udostępnionych pomieszczeń, będzie miała siedzibę nowo utworzona filia.

– To ważny dzień dla Wałbrzycha, dla Dolnego Śląska – mówił m.in. Cezary Przybylski, marszałek województwa dolnośląskiego.

Do Wałbrzycha będą zatem przyjeżdżali na studia medyczne młodzi ludzie z całego kraju. Pierwsi zaczną naukę na kierunku lekarskim już w październiku. Będzie ich 50, bo tylu przyjęto z 500 kandydatów.

Piotr Ponikowski, rektor UMW podkreślał, że to najlepsi w kraju, podczas rekrutacji bowiem, najniższy poziom punktowy w Wałbrzychu to było 227, natomiast we Wrocławiu 240.

Dziekan wałbrzyskiej filii prof. Beata Sobieszczańska, zapewniała już wcześniej, że cały proces kształcenia przyszłych lekarzy w tym miejscu będzie identyczny, jak ten realizowany na UMW we Wrocławiu.