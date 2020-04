Ilu wałbrzyszan ukarała policja za spacery i opuszczanie domu bez powodu, kto jeszcze zaliczył wpadkę?

- Musimy. Chodzi o to, by maksymalnie zmniejszyć ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa - tłumaczą. A zadanie potraktowali poważnie. - Przede wszystkim staramy się pouczać mieszkańców, prosimy o to, by wrócili do domów, ale w skrajnych sytuacjach, nakładamy mandaty - przyznaje Marcin Świeży z Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu.

Policjanci wylegitymowali 221 osób i nałożyli ponad 20 mandatów. Kogo ukarali? - Były to różne sytuacje. Wałbrzyszanie zostali ukarani za grupowanie się. Młodzież na przykład nie potraktowała poważnie zaleceń, by nie spotykać się z kolegami. Były też kary za nie zachowanie 2 metrów odstępu między sobą. Były też osoby, które nie potrafiły wyjaśnić, po co wyszły z domu... - wylicza policjant.

Policyjne blokady ustawiono także na ulicach, m.in. na Wrocławskiej czy Armii Krajowej w Wałbrzychu i powiecie. "Po co jedziecie i gdzie" - pytali policjanci, którym pomagali żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. Podczas sobotniej akcji wpadkę zaliczył 39-latek z Wałbrzycha, zatrzymany na ul. Armii Krajowej oraz 32-latek w Głuszycy. Obaj mieli zakaz kierowania pojazdami. Ich samochody odholowano na parking strzeżony.