Informacje o pośle: Michał Dworczyk. Jak wygląda aktywność w Sejmie?

Kim jest Michał Dworczyk?

wiek: 46

wykształcenie: wyższe

Michał Dworczyk to polski polityk urodzony w 1975 r. w Warszawie. Studia ukończył w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Studiował również specjalistyczne studia wschodnie w Studium Europy Wschodniej UW. Następnie odbył służbę wojskową, po czym założył własną działalność gospodarczą. Był również współwłaścicielem biura podróży Pogranicze.

W latach 2005-2007 pracował w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Był tam doradcą, następnie głównym doradcą premiera, wiceprzewodniczącym Międzyresortowego Zespołu ds. Wspierania Przemian Demokratycznych w Europie Środkowo-Wschodniej, a także pełnił funkcję sekretarza Międzyresortowego Zespołu ds. Polonii i Polaków za Granicą. W latach 2009-2010 pełnił funkcję doradcy w Kancelarii Prezydenta, w okresie prezydentury Lecha Kaczyńskiego.

W latach 90. był skazany przez sąd za nielegalne posiadanie amunicji z okresu II wojny światowej.

W 2001 r. wstąpił do Przymierza Prawicy, a następnie do Prawa i Sprawiedliwości. W 2006 r. został radnym dzielnicy Warszawa-Śródmieście. W 2010 r. uzyskał mandat radnego Rady miasta Warszawy. W latach 2012-2015 pracował w PKO BP. W 2014 r. był radnym sejmiku mazowieckiego. W 2015 r. dostał mandat poselski na Sejm VII kadencji. W 2017 r. został sekretarzem stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej. W tym samym roku Mateusz Mazowiecki powołał go na szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W 2019 r. został powołany na członka Rady Ministrów. W 2019 r. z powodzeniem ubiegał się o poselską reelekcję. W tym samym roku ponownie został wybrany na ministra bez teki dołączając do drugiego gabinetu Mateusza Mazowieckiego. W 2020 r. został mianowany na pełnomocnika rządu ds. narodowego programu szczepień ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.