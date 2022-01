Informacje o pośle: Tomasz Siemoniak. Jak wygląda aktywność w Sejmie?

Kim jest Tomasz Siemoniak?

wiek: 54

wykształcenie: wyższe

Tomasz Siemoniak to polski polityk urodzony w 1967 r. w Wałbrzychu. Studia ukończył na Wydziale Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Był także stypendystą Uniwersytetu w Duisburgu. W czasie trwania studiów należał do Niezależnego Zrzeszenia Studentów, kierował uczelnianymi strukturami tej organizacji.

W latach 90. działał najpierw w Kongresie Liberalno-Demokratycznym, a następnie w Unii Wolności. Później przystąpił do PO. W latach 1994-1996 pracował w Telewizji Polskiej. W 1997 r. koordynował program Media i Demokracja w Instytucie Spraw Publicznych. W latach 1998-2000 był dyrektorem Biura Prasy i Informacji w MON. Do 2002 r. pełnił funkcję wiceprzewodniczącego rady nadzorczej Polskiej Agencji Prasowej. W latach 1998-2000 był radnym gminy Warszawa-Centrum, a od 2000 do 2002 r. był wiceprezydentem Warszawy. W latach 2002-2006 był w zarządzie Polskiego Radia. Do 2007 r. był wicemarszałkiem województwa mazowieckiego. W tym samym roku został powołany na stanowisko sekretarza stanu w MSWiA.

W 2011 r. został powołany na urząd ministra obrony narodowej w rządzie Donalda Tuska. W 2013 r. został wybrany na członka zarządu krajowego PO. W 2014 r. był wicepremierem i ministrem obrony narodowej w rządzie Ewy Kopacz. W 2015 r. dostał się do Sejmu z listy PO. W tym samym roku zakończył urzędowanie na stanowisku wicepremiera i ministra. W 2016 r. został wybrany na wiceprzewodniczącego PO. W 2019 r. z powodzeniem ubiegał się o poselską reelekcję z ramienia KO.