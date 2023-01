Ireneusz Małkowski opowiedział nam o złotych czasach Hotelu Sudety. Był tam wtedy kelnerem!

Klienci mają niezmiennie do pana Ireneusza wielkie zaufanie

Tę wiedzę zawdzięczam pracy w hotelu Sudety w Wałbrzychu. To było kiedyś wyjątkowe miejsce. Przepracowałem tam 22 lata - wspomina pan Ireneusz.

Wałbrzyszanin, Ireneusz Małkowski jest po imieniu z wieloma ważnymi, znanymi osobistościami, także z gwiazdami estrady i sportu. Bardzo dużo widział i przeżył, ale etyka zawodowa nie pozwala mu o wielu rzeczach opowiadać. Jest bowiem kelnerem, prawdziwym kelnerem, dla którego podawanie do stołu to tylko techniczna strona wykonywanego zawodu.

Hotel Sudety był przez wiele lat ekskluzywny, miał wyjątkowych gości

Hotel otwarto na początku lat 70-tych ubiegłego wieku. Był olbrzymi, największy w regionie. W każdym z 284 pokoi był telefon, radio i łazienka.

Znajdowały się tu m.in. restauracja, kawiarnia, fryzjer, pralnia, Pewex, kantor, bar nocny.

Byli też cinkciarze, gangsterzy, kombinatorzy i panienki lekkich obyczajów. To miejsce żyło własnym życiem. Zamożniejsi goście, odwiedzający bogaty wówczas Wałbrzych mieszkali oczywiście w Sudetach. Zagraniczni turyści, wybitni sportowcy, artyści.

Po mieście krążyły legendy o różnych ekscesach. Między innymi o tym, że z okna wypadł jakiś pastor, czy ksiądz. Jak jeden z muzyków zespołu Lady Pank wszedł do hotelu przez zamknięte, szklane drzwi. Bywać tam, stołować się to był szpan. Górnicy po wypłacie (jeśli udało im się wejść) potrafili w Sudetach przepuścić spore pieniądze.