Jacek C. burmistrz Boguszowa-Gorc ma przedłużony areszt

Burmistrz przebywa w areszcie od 19 grudnia 2018 roku. Został wtedy zatrzymany (po niecałym miesiącu sprawowania urzędu) przez policjantów z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu w swoim gabinecie w boguszowskim ratuszu. Przyjmował akurat korzyść majątkową w wysokości 50 tys. zł od prywatnego przedsiębiorcy. Jacek C. usłyszał wówczas w Prokuraturze Okręgowej w Świdnicy trzy zarzuty: przyjęcia korzyści majątkowej, płatnej protekcji oraz niegospodarności i wyrządzenia nią szkody majątkowej w kwocie ponad 4 mln zł na szkodę gminy Boguszów-Gorce. Później doszedł jeszcze m.in. zarzut związany z przyjęciem korzyści majątkowej za wydanie zgodnej z oczekiwaniami decyzji administracyjnej.

Przebywający w areszcie Jacek C. burmistrz Boguszowa-Gorc decyzją Sądu Okręgowego w Świdnicy ma przedłużony areszt o kolejne trzy miesiące - do 18 września 2020 roku. – Wyznaczono też kolejne terminy rozpraw w jego procesie. Odbędą się one 29 lipca, 4 sierpnia i 18 sierpnia - mówi sędzia Marzena Rusin-Gielniewska, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Świdnicy.

Jacek C. przebywa w areszcie, a 7 czerwca w Boguszowie-Gorcach odbyło się referendum w sprawie odwołania go z pełnionej funkcji przed upływem kadencji.

Frekwencja w głosowaniu sięgnęła ponad 33 procent, a zatem wystarczająco, aby referendum było ważne. Za odwołaniem burmistrza było 3970 mieszkańców, a przeciwko tylko 66.

– Do sądu wpłynął protest jednego z mieszkańców Boguszowa-Gorc przeciwko ważności referendum. Jest on jednak obarczony brakami formalnymi. Mieszkaniec ma siedem dni na uzupełnienie braków - wyjaśnia rzeczniczka sądu.