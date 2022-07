Jagodna – najwyższy szczyt Gór Bystrzyckich z wieżą widokową. Byliście tam? Paweł Gołębiowski

Piękna pogoda tego lata sprzyja wypuszczaniu się na wycieczki w góry. Komu nie odpowiada wspinaczka podczas upału, może wybrać się na przykład na Jagodną. To co prawda najwyższy szczyt Gór Bystrzyckich (977 m n.p.m.), ale stosunkowo płaska trasa sprawia, że zdobycie go nie jest bardzo trudne i nie wymaga wielkiego wysiłku.