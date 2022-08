Jak i gdzie złożysz wniosek o dodatek węglowy w Wałbrzychu? [WNIOSEK FORMULARZ] OPRAC.: Elżbieta Węgrzyn

Na tę informację mieszkańcy Wałbrzycha używający do ogrzewania domu węgla czekali. Oto szczegóły dotyczące składania wniosku o dodatek węglowy. Tu znajdziecie informację gdzie, w jakich godzinach i do kiedy można składać wniosek oraz odnośnik do obowiązującego formularza wniosku.