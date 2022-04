Jak zostać dostawcą wojsk amerykańskich stacjonujących w Polsce – bezpłatne szkolenie organizuje WSSE „INVEST-PARK” opr. BMK

Pobyt wojsk amerykańskich finansowany jest ze środków publicznych USA, dlatego też w bazach obowiązują amerykańskie przepisy dotyczące zamówień publicznych. Mariusz Kapala/Polska Press Zobacz galerię (2 zdjęcia)

Już we wtorek, 26 kwietnia w godz. 9.30-14.00 we wrocławskim Hotelu Haston City odbędzie się bezpłatne szkolenie dla firm zainteresowanych zdobyciem zamówień na dostawy dla wojsk amerykańskich w Polsce. Zapisy do 25 kwietnia.