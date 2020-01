Janusze i Grażyny z Wałbrzycha na Wielkiej Sowie [ZDJĘCIA]

A konkretniej Wałbrzyskie Morsy i Okolice! Zobaczcie zdjęcia z zimowej wyprawy w szortach na Wielką Sowę. I kwesty na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Starych Bogaczowicach. Morsiaki zebrały 1368,36! Brawo. A jeśli chcecie dołączyć do grupy, możecie to zrobić przez ich stronę na FB Wałbrzyskie Morsy i Okolice. Będą zachwyceni! Nie jest ważny wiek (możesz mieć kilka, kilkanaście albo kilkadziesiąt lat), a dobre chęci i pozytywne nastawienie do świata. Zdjęcia nie pozostawiają złudzeń.

