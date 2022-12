Jechał pijany ul. Strzegomską w Wałbrzychu od krawężnika do krawężnika! Wałbrzyszanin odebrał mu kluczyki Adrianna Szurman

Mężczyzna miał ponad 3,5 promila alkoholu w organizmie i w takim stanie jechał przez Wałbrzych KMP Wałbrzych Zobacz galerię (3 zdjęcia)

To, co wyczyniał na drodze w Wałbrzychu 61-letni kierowca, przechodzi ludzkie pojęcie. Mając 3,5 promila alkoholu w organizmie usiłował prowadzić samochód. Jechał zygzakiem od krawężnika do krawężnika i tylko cud sprawił, że nikomu nie zrobił krzywdy! Został zatrzymany przez świadka, który zabrał mu kluczyki i wezwał policję.